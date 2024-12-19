Kastamonu'da Yol Verme Kavgası: Kurye Bıçaklandı

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Kastamonu'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli kurye bıçakla yaralandı.

Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde motosikletli kurye A.D. ile bir araçta bulunan H.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen H.K, A.D'yi bıçakladı.

Kan kaybeden A.D'ye ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bir polis, üzerindeki tişörtü çıkartarak yaralının kanamasını durdurmak için tampon yaptı.

Yaralı, sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise gözaltına alındı.

Polisin tişörtle yaralıya yaptığı müdahale, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.