Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpmasıyla öldü

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, O.K. yönetimindeki yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
O.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Gökırmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Günaçık'a (32) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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