Kastamonu Daday'da traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken halatın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Ali Osman Topaloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Değirmenözü köyünde ormanda kesim yapan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörle çekmek istedi.
Tomrukları taşıyan halatın engebeli bölgede kot farkından elektrik tellerine temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan Topaloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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