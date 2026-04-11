Kastamonu'dan Filistin'e Umut Balonları - Son Dakika
Kastamonu'dan Filistin'e Umut Balonları

11.04.2026 17:11
Kastamonu'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek için mektup yazıp balon uçurdu.

Kastamonu'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile Genç İHH gönüllülerinin katkılarıyla Nasrullah Meydanı'nda "Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak, barış ve dayanışma mesajı vermek amacıyla yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkanlı, gazetecilere, etkinliğin üniversitenin Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Projede İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Damla Ekmekci'nin yürütücülük yaptığını belirten Özkanlı, "Hepimizin vicdanına dokunan bir konu için bir araya geldik. Çocuklarımızın Filistinli akranlarına mesajlarını ulaştırmalarını istedik. Bir nebze de olsa onlara umut olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Özkanlı, etkinliğin Filistinli çocuklara umut olmasını diledi.

Ekmekci de çocuklara erken yaşta barış, adalet ve empati bilinci kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Salih Aksakal ise Filistin'i desteklemek ve onlara umut olmak için geldiğini anlatarak, "Mektup yazıp balonlara bağladık ve birlikte uçurduk. Biz mutlu olduk, böyle etkinliklerin olması bizi sevindiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'dan Filistin'e Umut Balonları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kastamonu'dan Filistin'e Umut Balonları - Son Dakika
