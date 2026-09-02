Kastamonu Devrekani'de kaçak avcılıkta yakalanan 225 sazan baraj gölüne iade edildi - Son Dakika
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Kastamonu Devrekani'de kaçak avcılıkta yakalanan 225 sazan baraj gölüne iade edildi

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 3 bin metre uzunluğundaki ağ ve balık dolu kafes tespit etti. Zarar görmeden kurtarılan 225 sazan balığı tekrar suya salıverilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü doğal yaşamın korunması için çalışmaların süreceğini açıkladı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölünde kaçak avcılıkla yakalanan 225 sazan balığı ekiplerce tekrar suya salıverildi.

Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri harekete geçti.

Botla göle açılan ekipler, yaptıkları çalışmalarda 3 bin metre uzunluğundaki ağ ile içi balık dolu kafesi tespit etti.

Ağı ve kafesi tekneye alan ekipler, 225 sazanı zarar görmeden kurtararak suya bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj gölündeki doğal yaşamın korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Devrekani'de kaçak avcılıkta yakalanan 225 sazan baraj gölüne iade edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Devrekani'de kaçak avcılıkta yakalanan 225 sazan baraj gölüne iade edildi - Son Dakika
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