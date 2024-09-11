Kastamonu'da Yaralı Polis Ziyareti

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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, bir operasyonda yaralanan polis memuru Arif Ay'ı ziyaret etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, Arif Ay ve ailesi ile sohbet eden Kayhan Ay'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Aynı saldırıda şehadete eren kahraman silah arkadaşımız polis memuru Ahmet Şahan ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.