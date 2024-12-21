Kastamonu'nun Doğal Mirası Kitabı Yayınlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan " Kastamonu'nun Doğal Mirası" kitabıyla, kentte bulunan anıt ağaçlar, mağaralar ve doğal sit alanlarının tanıtımı yapılıyor.

İl Müdürlüğüne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde bulunan doğal sit alanları, anıt ağaçlar ve mağaraların tescil ve koruma işlemleri yürütülüyor.

Bu kapsamda toplanan bilgileri daha verimli şekilde değerlendirmek ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla İl Müdürlüğü bünyesinde kitap hazırlanmasına karar verildi.

Hazırlanan kitapta kentteki 73 anıt ağaç, 6 doğal sit alanı ve 7 tescilli mağarayla ilgili bilgilere yer veriliyor.

İlk etapta bastırılan bin adet "Kastamonu'nun Doğal Mirası" kitabı, kentteki kamu kurumlarının yanı sıra düzenlenen etkinliklerde öğrenciler ve vatandaşlara hediye ediliyor.

Tescilleme işleminde çekilen fotoğraflar, hazırlanan kitapta kullanıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, AA muhabirine, yola Kastamonu'nun doğal mirasını tanıtmak için çıktıklarını söyledi.

Kentin çok sayıda güzelliği barındırdığını belirten Marşap, "Kastamonu'muzun doğal mirası olarak anıt ağaçlarımız, doğal sit alanlarımız ve mağaralarımız var. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Mağaralarda, doğal sit alanlarında tescilleme yapıyoruz. Buralarda yaptığımız ziyaretlerde, çektiğimiz fotoğrafları ve bilgileri kitap haline getirmeye karar verdik." dedi.

Kitapta kurum olarak tescilledikleri ağaç ve mekanlara yer verdiklerini anlatan Marşap, "Anıt ağaçlarımızı, mağaralarımızı ve doğal sit alanlarımızı derleyerek Türkiye'ye tanıtmak için 'Kastamonu'nun Doğal Mirası' adı altında kitaplaştırdık. Kitapta 73 anıt ağacımız, 6 doğal sitimiz alanımız ve 7 tescilli mağaramıza yer verdik. 25 bölgenin doğal sit alanı ilan edilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sit alanları, anıt ağaçlar ve mağaraları bölge insanının daha fazla tanıması için farklı bir çalışma daha yaptıklarını dile getiren Marşap, "Anıt ağaçlar, tescilli sit alanlarımızı ve mağaralarımızın fotoğraflarını İl Müdürlüğümüzün sergi salonunda sergiliyoruz. Sergimiz herkese açık. Kastamonu'nun güzelliklerini görmek isteyenleri sergimize bekliyoruz." diye konuştu.