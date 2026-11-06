Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 24 köye yangın için çekilebilir su tankeri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 24 köye yangın için çekilebilir su tankeri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara hızlı müdahale kapasitesini artırmak için 24 köye çekilebilir su tankeri dağıttı. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, iklim değişikliğiyle bölgede büyük yangınlar görüldüğünü, ormanlar köylerle iç içe olduğu için altyapı gerektiğini söyledi.

Kastamonu'da, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 köye su tankeri dağıtıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylerine çok amaçlı çekilebilir su tankeri verilmesiyle orman yangınlarıyla mücadelede yerel imkanların güçlendirilmesi, yangınlara karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, ormanların ekonomik değer ve görsel güzelliklerinin yanında önemli bir biyoçeşitlilik barındırdığını söyledi.

Doğal kaynakların korunması gerektiğini vurgulayan Atılkan, dünyada orman varlığının azaldığını ama Türkiye'nin orman varlığını artıran sayılı ülkelerden biri olduğunu anlattı.

Karadeniz Bölgesi'nde geçmişte yangın tehlikesinin günümüzdeki kadar yoğun olmadığını belirten Atılkan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ormanlarımızı tehdit eden en önemli unsur, orman yangınlarıdır. Son dönemdeki iklim değişiklikleri, bölgemizde çok büyük yangınları görmemize sebep oldu. Dünyada orman yangınlarına bu kadar kaynak ayıran az sayıda ülkeden biriyiz. Bunun esas sebebi, birçok ülkede ormanlar yerleşim yerleri ile iç içe değil. Biz de böyle bir durum yok. Genel itibarıyla köylerin içine kadar ormanlar giriyor. Bu nedenle ciddi bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için Orman Genel Müdürlüğümüz kapasiteyi artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor."

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya ise bu tür projelerin devam edeceğini dile getirerek, "Gönül ister ki köylülerimiz bu tankeri sadece bahçe ve hayvan sulamada kullansın ama kırsalda anız ve ev yangınlarının ormana sirayet etme durumu oluyor. Hassas yerlerde bu tür imkanların olması gerekiyor. Bu sene ORKÖY kapsamında 150 hanemize bu projeden faydalandırmayı planlıyoruz. Üreticilerimiz tankerleri ürettikçe vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından tankerler, orman köylülerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Ahmet AtılkanKastamonuGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
14:06
Canlı aktarıyoruz Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın aday kadrosunu açıklıyor
Canlı aktarıyoruz! Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklıyor
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 24 köye yangın için çekilebilir su tankeri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android