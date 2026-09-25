Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü fotokapanlarla karaca, ayı, domuz ve geyiği kaydetti

Kastamonu'da ormana yerleştirilen fotokapanla yaban hayatı görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı. Bölgede kayıt yapan fotokapanlar, karaca, ayı, domuz ve geyik görüntüledi.

Orman Bölge Müdürlüğü görüntüyü, "Ormanlarımızın sessiz tanıkları. Ormanlarımıza yerleştirdiğimiz fotokapanlarla hem ormanlarımızı koruyor hem de doğal yaşamı yakından gözlemliyoruz." ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.