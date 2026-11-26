Kastamonu Şenpazar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Şenpazar'da Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şenpazar Belediyesi itfaiyesi ile orman işletmesine bağlı arazöz ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde M.A.'ya ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şenpazar Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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