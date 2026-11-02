Kastamonu Topçuoğlu Mahallesi\'nde 4 katlı binanın 3. katındaki yangın söndürüldü

Kastamonu Topçuoğlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kastamonu'da 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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