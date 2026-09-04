Kastamonu Tosya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.M'nin kullandığı 37 AAY 392 plakalı kamyonet ile M.D. idaresindeki 37 BJ 384 plakalı otomobil, Orta Yol mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.A.D. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu Tosya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?