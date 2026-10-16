Kastamonu Tosya'da öldürülen imam İrfan Vurucu defnedildi, 3 şüpheli sevk edildi - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da öldürülen imam İrfan Vurucu defnedildi, 3 şüpheli sevk edildi

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Kastamonu Tosya\'da öldürülen imam İrfan Vurucu defnedildi, 3 şüpheli sevk edildi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde odun dağıtımı sırasında başına odunla vurularak öldürülen imam İrfan Vurucu toprağa verildi. Soruşturma kapsamında şüpheli K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D. Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde K.Ç.'nin başına odunla vurarak öldürdüğü imam İrfan Vurucu (50), son yolculuğuna uğurlandı.

Yağcılar köyü imamı İrfan Vurucu, dün öğle saatlerinde çevre köylerde görev yapan 2 imamla birlikte köyde yaşayan gaziye odun dağıtımında yardım ettikleri sırada, K.Ç. ile tartışma yaşadı. K.Ç., bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın ardından Vurucu'nun başına odunla vurup ormana kaçtı. İrfan Vurucu, başına aldığı darbeyle hayatını kaybederken, ormanda saklanan K.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

229 yıldır köyde görev yapan evli ve 2 kız babası İrfan Vurucu için, Tosya'da öğleyin namazgahta cenaze namazı kılındı. Vurucu'nun cenazesine yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vurucu'nun cenazesi daha sonra Tosya Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan K.Ç., bugün jandarma ekipleri gözetiminde bölgeye götürülerek keşif yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası S.Ç. ile eniştesi H.D. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da öldürülen imam İrfan Vurucu defnedildi, 3 şüpheli sevk edildi - Son Dakika
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