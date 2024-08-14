Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO'yu 324 öğrenci tercih etti - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO'yu 324 öğrenci tercih etti

2024-YKS sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu, 324 öğrenci tarafından tercih edildi. Okulun toplam öğrenci sayısı 1594'e ulaştı.

14.08.2024 15:16
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2024-YKS sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulunu (MYO) 324 öğrenci tercih etti.

Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MYO'ya yeni yerleşen 324 öğrenci ile birlikte toplam öğrenci sayısının 1594'e ulaştığını söyledi.

Okullarında 6 programa öğrenci kabul ettiklerini belirten Karamanoğlu, şunları kaydetti :

"Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Evde Hasta Bakımı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik olmak üzere toplam 6 programa öğrencilerimize en sağlıklı ortamlarda en iyi eğitim-öğretimi vermek için çalışıyoruz. 2024-YKS sonuçlarına göre 324 öğrenci okulumuzu tercih etti. Halihazırda aktif olan 1270 öğrencimizle birlikte okulumuzun öğrenci sayısı 1594'e ulaşıyor. Kastamonu Üniversitemiz, Tosya Meslek Yüksekokulumuz ve ilçemiz adına bizleri tercih eden öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: AA

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