Kastamonu Valiliği, soba ve elektrikli ısıtıcı yangınlarına karşı uyardı - Son Dakika
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Kastamonu Valiliği, soba ve elektrikli ısıtıcı yangınlarına karşı uyardı

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Kastamonu Valiliği, havaların soğumasıyla artan soba ve elektrikli ısıtıcı yangınlarına karşı uyardı. Valilik, bacaların periyodik temizletilmesini, hasarlı bacaların onarılmasını, ısıtıcıların uzun süre çalıştırılmamasını ve olumsuz durumda 112'ye bilgi verilmesini istedi.

Kastamonu Valiliği, sobaların ve elektrikli ısıtıcıların kullanımına bağlı yaşanabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde havaların soğumasıyla ısıtıcıların kullanımının arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada yangınların birçoğunun bu araçların kullanımındaki tedbirsizlik ve ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Temizlenmeyen bacaların yangın sebebi olduğu unutulmamalı ve bacalar periyodik şekilde yetkili kişilere temizletilmelidir. Ayrıca hasarlı bacaların onarımları yapılarak sobalar parlayıcı, patlayıcı veya aşırı yanıcı maddelerle tutuşturulmamalıdır. Sobaların etrafında kolay tutuşabilen malzemeler bırakılmamalı ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Elektrikli ısıtıcılar da uzun süre kullanılmamalı ve kullanım sonrası fişten çekilmelidir."

Açıklamada, olumsuz durumlarda vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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