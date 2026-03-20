Kastamonu Valisi Dallı, Ramazan Bayramı\'nda Ziyaretlerde Bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ziya Uzun ve eşi, şehit annesi Nezihe Nar ile huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Dallı, gazilere ve şehit ailelerine devletin her zaman yanında olduğunu belirtirken, huzur ekipleriyle de bayramlaşarak çalışmalarında başarı diledi.

Dallı, Kıbrıs gazisi Ziya Uzun ile eşi Hamide Uzun'u evlerinde ziyaret etti. Uzun ailesinin bayramlarını kutlayan Dallı, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Dallı, daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesi Nezihe Nar'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, şehitlerin emaneti olan ailelerinin devletin ve milletin başının tacı olduğunu vurgulayan Dallı, bayram tebriklerini iletti.

Dallı, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Dallı, Kastamonu'nun huzuru için görev yapan personelle bayramlaşarak çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 19:40:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.