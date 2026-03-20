Kastamonu Valisi Dallı, Ramazan Bayramı\'nda Ziyaretlerde Bulundu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Dallı, Kıbrıs gazisi Ziya Uzun ile eşi Hamide Uzun'u evlerinde ziyaret etti. Uzun ailesinin bayramlarını kutlayan Dallı, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Dallı, daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesi Nezihe Nar'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, şehitlerin emaneti olan ailelerinin devletin ve milletin başının tacı olduğunu vurgulayan Dallı, bayram tebriklerini iletti.

Dallı, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Dallı, Kastamonu'nun huzuru için görev yapan personelle bayramlaşarak çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.