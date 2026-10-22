Kastamonu Valisi Dallı, Taşköprü'deki kontraplak fabrikasına ziyarette bulundu

Kastamonu Valisi Dallı, Taşköprü'deki kontraplak fabrikasına ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü ilçesindeki kontraplak fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı da olan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Vali Dallı ve Kaymakam Abdullah Demirdağ'a üretim süreçlerini anlattı ve ilgi için teşekkür etti.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü ilçesindeki kontraplak fabrikasını ziyaret etti.
Fabrika ziyaretinde aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Vali Dallı ve Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ'a üretim süreçleri, tesisin işleyişi ve sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Arslan, ziyaretlerinden ve ilçedeki sanayi faaliyetlerine gösterdikleri ilgiden dolayı Dallı ve Demirdağ'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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