Kastamonulu Özengici'den Önemli Bağış - Son Dakika
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Kastamonulu Özengici'den Önemli Bağış

Kastamonulu Özengici\'den Önemli Bağış
05.07.2026 13:23
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Abdullah Özengici, 180 parçalık koleksiyonu TÜYEK'e bağışladı, dijital ortama aktarılacak.

Kastamonulu Abdullah Özengici, dedesinden miras kalan 55 yazma eser, 123 nadir matbu eser ve 2 levhadan oluşan toplam 180 parçalık "Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu"nu Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladı.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, koleksiyonun teslim törenine TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da katıldı. Törende Dallı, bağışından dolayı Abdullah Özengici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Açıklamada, Abdullah Özengici'nin aile yadigarı koleksiyonun korunması, gelecek nesillere aktarılması ve toplumun istifadesine sunulması amacıyla TÜYEK'e bağışladığı belirtildi.

Koleksiyonun yıl içinde dijital ortama aktarılacağı ve "Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu" adıyla erişime açılacağı bilgisi verildi.

Emin Şefik Özengicioğlu

Kastamonu'da 1877'de doğan Emin Şefik Özengicioğlu, hukukçu, şair ve musikişinas kimliğiyle tanındı. Adliye teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan ve uzun yıllar noterlik yapan Özengicioğlu, Kastamonu'nun yetiştirdiği önemli kültür ve devlet adamları arasında yer aldı.

Özengicioğlu'nun Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Kastamonu'da bulunduğu dönemde kendisine refakat ettiği ve bu sürece ilişkin tuttuğu günlüklerin de döneme ışık tutan önemli kaynaklar arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA

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