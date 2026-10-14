Katalonya'da çiftçiler traktörlerle yolları kapatıp mazot indirimi ve reform istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katalonya'da çiftçiler traktörlerle yolları kapatıp mazot indirimi ve reform istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katalonya'da çiftçiler, indirimli mazot ve tarım politikalarında reform talebiyle traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı. Barselona'da yoğunlaşan eyleme 200'e yakın traktör ve 1000'den fazla kişi katıldı; bazı sendikalar 28 Ekim'de Madrid'de eylem çağrısı yaptı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki çiftçiler, indirimli mazot ve tarım politikalarında reform talepleriyle traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Tarım işçileri sendikalarının çağrısıyla Katalonya'nın en büyük şehri Barselona'da yoğunlaşan çiftçilerin yol kapatma eylemine 200'e yakın traktör ile 1000'den fazla kişi katıldı.

Sabahın erken saatlerinde, Katalonya'nın farklı yerlerinden gelen ve traktörleriyle sekiz noktadan Barselona'ya giriş yapan çiftçiler, "yapısal krize ilişkin çözüm eksikliğini" protesto ettiklerini duyurdu.

Traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, profesyonel kullanıma yönelik indirimli fiyatlarla mazot temin edilmesini ve mevcut durumda "paramparça" olarak nitelendirdikleri tarım politikasında reform yapılmasını talep etti.

Unio de Pagesos adlı sendikanın koordinatörü Raquel Serrat???????, basına yaptığı açıklamada, "Ülke için vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olmamızı sağlayacak yapısal önlemlere ihtiyacımız var. Yönetimin her kademesinden çözüm beklentimiz var ve geri adım atmamaya kararlıyız. 'Artık yeter' deme vakti geldi." dedi.

Diğer yandan çiftçilerin bağlı olduğu bazı sendikalar, 28 Ekim'de ulusal boyutta bir eylem için traktörleriyle Madrid'e giderek başkentte gösteri yapma çağrısı yaptı.

Maliyetlerdeki artıştan, haksız rekabetten ve iklim krizi kaynaklı üretim aksaklıklarından yakınan İspanyol çiftçiler, taleplerini "Ürünler için adil fiyatlandırma, krizlerin etkisini telafi edecek doğrudan yardım, artan üretim maliyetlerini hafifletmeye yönelik tedbirler ve tarım arazilerine ilişkin fiyat kontrolleri, kaliteli suya erişim ve kuraklık dönemlerinde öncelikli statü, tarım arazilerinin büyük ölçekli projelere karşı gerçek anlamda korunması." şeklinde sıralıyor.

Kaynak: AA
BarselonaEkonomiMadridGüncelTarımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:19:25. #7.13#
SON DAKİKA: Katalonya'da çiftçiler traktörlerle yolları kapatıp mazot indirimi ve reform istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei