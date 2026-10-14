Katalonya'da çiftçiler traktörlerle yolları kapatıp mazot indirimi ve reform istedi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki çiftçiler, indirimli mazot ve tarım politikalarında reform talepleriyle traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Tarım işçileri sendikalarının çağrısıyla Katalonya'nın en büyük şehri Barselona'da yoğunlaşan çiftçilerin yol kapatma eylemine 200'e yakın traktör ile 1000'den fazla kişi katıldı.

Sabahın erken saatlerinde, Katalonya'nın farklı yerlerinden gelen ve traktörleriyle sekiz noktadan Barselona'ya giriş yapan çiftçiler, "yapısal krize ilişkin çözüm eksikliğini" protesto ettiklerini duyurdu.

Traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, profesyonel kullanıma yönelik indirimli fiyatlarla mazot temin edilmesini ve mevcut durumda "paramparça" olarak nitelendirdikleri tarım politikasında reform yapılmasını talep etti.

Unio de Pagesos adlı sendikanın koordinatörü Raquel Serrat???????, basına yaptığı açıklamada, "Ülke için vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olmamızı sağlayacak yapısal önlemlere ihtiyacımız var. Yönetimin her kademesinden çözüm beklentimiz var ve geri adım atmamaya kararlıyız. 'Artık yeter' deme vakti geldi." dedi.

Diğer yandan çiftçilerin bağlı olduğu bazı sendikalar, 28 Ekim'de ulusal boyutta bir eylem için traktörleriyle Madrid'e giderek başkentte gösteri yapma çağrısı yaptı.

Maliyetlerdeki artıştan, haksız rekabetten ve iklim krizi kaynaklı üretim aksaklıklarından yakınan İspanyol çiftçiler, taleplerini "Ürünler için adil fiyatlandırma, krizlerin etkisini telafi edecek doğrudan yardım, artan üretim maliyetlerini hafifletmeye yönelik tedbirler ve tarım arazilerine ilişkin fiyat kontrolleri, kaliteli suya erişim ve kuraklık dönemlerinde öncelikli statü, tarım arazilerinin büyük ölçekli projelere karşı gerçek anlamda korunması." şeklinde sıralıyor.