Katar, 2036 Olimpiyatları'na Aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Katar, 2036 Olimpiyatları'na Aday

22.07.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulundu.

Katar, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Katar Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Katar'ın 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) adaylık başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Gelişmiş spor tesisleri, dünya standartlarında altyapısı ve organizasyonel tecrübesiyle Katar'ın 2036 Olimpiyatları için hazır olduğu belirtilen açıklamada ifadelerine yer verilen Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Adaylık Komitesi Başkanı Şeyh Cuan bin Hamed Al Sani, "2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği için adaylık yapma başvurumuz, sporun halklar arası anlayışı ve barışı teşvik eden bir platform olduğu yönündeki ulusal vizyonumuzu yansıtmaktadır." dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Olimpiyat Komitesinin 2036 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek üzere yaptığı resmi başvurunun, sadece bir ev sahipliğinden ibaret olmadığını, Katar'ın "barış için spor" anlayışını benimsediğini ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle desteklenen bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Adaylığın, Katar'ın büyük spor etkinliklerini başarıyla organize etme konusunda edindiği birikimin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Al Sani, özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın uluslararası çapta büyük övgüyle karşılandığını, Katar'ın bu turnuvalarda izleyicilere güvenli ve konforlu bir ortam sunduğunu ve turnuva tarihindeki en başarılı organizasyonlardan biri olarak kayda geçtiğini ifade etti.

Katar, ev sahibi olarak seçilmesi halinde, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk Orta Doğu ve Körfez ülkesi olacak.

Daha önce 2006 Asya Oyunları, 2015 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2022 FIFA Dünya Kupası, 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası, 2025 Masa Tenisi Dünya Şampiyonası gibi uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Katar, 2025 FIFA Arap Kupası, 2026 Dünya Atıcılık Şampiyonası, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 2030 Asya Oyunları gibi önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, 2036 Olimpiyatları'na Aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu 21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Sünger yüklü tır alev alev yandı Sünger yüklü tır alev alev yandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters’tan sonra Beşiktaş’a yeni sağ bek Milan’dan Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters'tan sonra Beşiktaş'a yeni sağ bek Milan'dan
Lucas Torreira kendisini Galatasaray’a getiren futbolcuyu itiraf etti Lucas Torreira kendisini Galatasaray'a getiren futbolcuyu itiraf etti

19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
00:28
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
00:10
Feci kaza Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
23:39
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
23:14
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
23:10
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu
Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
23:10
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza
Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 19:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Katar, 2036 Olimpiyatları'na Aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.