Katar, ABD-İran Gerilimini Dindirmek İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Katar, ABD-İran Gerilimini Dindirmek İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor

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Katar, Hürmüz Boğazı'nın serbest trafiği için ABD ile İran arasında diplomasi yürütüyor.

DOHA (AA) – Katar, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin düşürülmesi için taraflarla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirterek önceliklerinin gerilimin sona erdirilmesi, diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın serbest deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran gerilimi, bölgedeki son gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede gerilimin durdurulması için taraflarla yürüttüğümüz diplomatik çabalar sürüyor. Önceliğimiz gerilimi bir an önce durdurmak, diplomasi masasına geri dönmek ve Hürmüz Boğazı'nın eskiden olduğu gibi sorunsuz şekilde serbest geçişlere yeniden açılması."

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin henüz bir anlaşma bulunmadığını belirten Ensari, çözüm için yoğun diplomatik temasların sürdüğünü ve taraflar arasında anlaşma taslaklarının karşılıklı olarak paylaşıldığını aktardı.

Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Ensari, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun daha önceki haline dönmesinin Katar'ın değişmeyen tutumu olduğunu belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in son ihlalleri Gazze anlaşmasını engellemeye yönelik ve herkes bunun farkında"

Gazze'deki ateşkes sürecine de değinen Ensari, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'nin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının en kısa sürede uygulanması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki son ihlallerinin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engelleme" amaçlı olduğunu söyleyen Ensari, "İsrail'in yerine getirmesi gereken açık yükümlülükler bulunuyor ve uluslararası toplum anlaşmayı hangi tarafın engellediğini açık şekilde görüyor." dedi.

Hamas'ın anlaşma kapsamında kendisinden talep edilen yükümlülükleri yerine getirdiğini aktaran Ensari, uluslararası topluma "İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi için Tel Aviv'e baskı yapılması???????" çağrısında bulundu.

Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucu ülkeler olarak, Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına sebebiyet veren ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olan İsrail ihlallerini bir kez daha şiddetle kınadığını belirten Ensari, bu ihlallerin gerilimin düşürülmesine yönelik süreci tehdit ettiği ve Gazze'de sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.

Ensari ayrıca, İsrail'in gerçekleştirdiği son askeri tırmanışın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planının uygulanma sürecini engellemeye yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, ABD-İran Gerilimini Dindirmek İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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