Katar Başbakanı, Lübnan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgesel gerilimi görüştü - Son Dakika
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Katar Başbakanı, Lübnan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgesel gerilimi görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Lübnan Başbakanı Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, deniz ulaşımının serbestisi ve kalıcı barış için diplomatik çabalar ele alındı.

DOHA (AA) – Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Lübnan Başbakanı Selam ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Görüşmelerde ayrıca Al Sani, ülkesinin deniz ulaşımının serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barış sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının önünü açacak tüm diplomatik çabaları ve girişimleri desteklediğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran makamları, ABD'nin sabaha kadar devam eden ve İran'ın güney bölgelerindeki çeşitli kentleri hedef alan saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

İran da, ABD'nin saldırılarına karşı bölge ülkeleri Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Başbakanı, Lübnan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bölgesel gerilimi görüştü - Son Dakika

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