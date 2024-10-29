Katar'da Anayasa Değişikliği Referandumu

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, vatandaşlarını, anayasa değişikliği için 5 Kasım'da gerçekleştirilecek referanduma katılmaya çağırdı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Şeyh Temim'in, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları ülkede kalıcı anayasa değişikliği için yapılacak referanduma katılmaya davet ettiği belirtildi.

Ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacağına işaret edilen haberde, referandum için ülkede bir komitenin kurulduğu ifade edildi.

Katar'da anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, dün Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunulmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişikliklerin iki amacı olacağına dikkati çekmişti.

Şeyh Temim, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.