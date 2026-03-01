Katar'da Füze Engelleme Sırasında Yangın

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Katar'ın başkenti Doha'nın sanayi bölgesinde, bir füzenin engellenmesi sırasında düşen parçacıkların neden olduğu küçük çaplı bir yangın çıktı.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savunma sistemlerinin füze engelleme müdahalesi sırasında sanayi bölgesinde sınırlı bir yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı." denildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yangın çıkan bölgede siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.