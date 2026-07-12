Katar'da Füze Saldırısı Uyarısı

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik devam eden füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini belirtti.

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırısı sonrası başta Katar olmak üzere bölge ülkelerinde sirenler çaldı.

Katar'da füze saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından bölge sakinlerinin telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

İran'dan düzenlenen füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği Katar'da başta başkent Doha olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze saldırıları nedeniyle devreye girdiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin hedef alınması sonrası İran'a karşı bir dizi saldırı düzenlediğini açıklamıştı.