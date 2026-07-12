Katar'da Güvenlik Tehdidi Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da Güvenlik Tehdidi Son Buldu

12.07.2026 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidinin sona erdiğini ve durumun normale döndüğünü açıkladı.

Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu.

Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da Güvenlik Tehdidi Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

07:24
Rusya, Türkiye’ye ait S-400’lerin satışı için BAE’ye yeşil ışık yaktı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı
07:03
ABD 140 hedefi vurdu, İran’dan Körfez’deki ABD üslerine misilleme geldi
ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi
06:44
120 dakika nefesleri kesti Arjantin zor da olsa yarı finalde
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde
21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 07:54:29. #7.13#
SON DAKİKA: Katar'da Güvenlik Tehdidi Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.