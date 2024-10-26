Katar'da Türk Bayrağı 29 Ekim'de Dalgalanacak - Son Dakika
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Katar'da Türk Bayrağı 29 Ekim'de Dalgalanacak

Doha'daki sembol binalara Türk bayrağı yansıtılacak, etkinlikler düzenlenecek.

26.10.2024 19:46
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, Katar'daki sembol binalara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağının yansıtılacağını belirtti.

Büyükelçi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Göksu, Katar'ın sembolik değeri bulunan Al Jaber Kuleleri ile The View Hospital binaları gibi yaklaşık 10 binaya her taraftan görülecek şekilde Türk bayrağının yansıtılacağını ve bu yapılarda Türkiye ile dayanışma metinlerinin gösterileceğini ifade etti.

Kampanyaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Göksu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza büyük bir ilgi gösteren dost Katar devletine, kurumlarına ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu anlamlı günü 29 Ekim ve 31 Ekim'de gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarımızla anacağız. 29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonumuzda, Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, Katarlı ve Katar'da mukim dostlarımız ile Türk iş insanları ve kurum temsilcilerini ağırlayacağız. 31 Ekim'de ise yine büyükelçiliğimiz yerleşkesinde gerçekleştirilecek vatandaşlarımızla Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna aile ve çocuklarıyla birlikte Katar'daki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'da Türk Bayrağı 29 Ekim'de Dalgalanacak - Son Dakika

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