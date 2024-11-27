Katar'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Katar'dan Ateşkes Çağrısı

Katar, İsrail-Lübnan ateşkesini memnuniyetle karşıladı ve taraflara uymaları için çağrıda bulundu.

27.11.2024 14:46
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Katar, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, taraflara anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarının sona erdirilmesi için benzer bir anlaşmaya yol açması yönünde umut taşıdığı ifade edildi.

Tüm tarafların anlaşmaya tam olarak uyması ve bölgede askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgede kapsamlı barış ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması için bir temel oluşturması gerektiğine işaret edilen açıklamada, arabulucu rolündeki ABD ve Fransa'nın çabaları da takdir edildi.

Katar'ın Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliği konusundaki kararlı duruşunun altı çizilen açıklamada, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Katar, Son Dakika

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