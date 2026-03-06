Katar'dan Sorumlu Tüketim Çağrısı - Son Dakika
Katar'dan Sorumlu Tüketim Çağrısı

06.03.2026 18:55
Katar gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olduğunu belirterek sorumlu tüketim çağrısı yaptı.

Katar, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında, ülkede gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli düzeyde olduğunu belirterek, "sorumlu tüketim" çağrısı yaptı.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde gıda ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli düzeyde olduğu kaydedilerek, piyasaların ve sağlık kuruluşlarının normal işleyişini sürdürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, piyasaların ve sağlık kurumlarının olağan faaliyetlerine devam ettiği vurgulanarak, "Gıda ve tıbbi malzeme stokları, tedarikin sürekliliğini sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını onaylanmış acil durum planları doğrultusunda karşılamak için yeterli düzeydedir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlara ve bölge sakinlerine yönelik sağduyu çağrısının yapıldığı açıklamada, piyasa istikrarının korunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamda, "Kamuoyunu sorumlu tüketim davranışlarını sürdürmeye, bilinçli hareket etmeye ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla gereksiz stok yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadeleri kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmasıyla Boğaz'da gemi trafiği durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG tedariki açısından stratejik bir önemde bulunuyor.

Kaynak: AA

