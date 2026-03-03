Katar'dan Uyarı: Olay Yerinden Görüntü Paylaşmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'dan Uyarı: Olay Yerinden Görüntü Paylaşmayın

03.03.2026 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, hava saldırılarında olay yerinden görüntü paylaşımının yasak olduğunu ve yasal sonuçları olacağını bildirdi.

Katar, hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran'dan düzenlenen saldırılar veya bu saldırılara müdahale edilmesi sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinde toplanılmaması gerektiği belirtildi.

Olay yerlerinden ve saha gelişmelerinden görüntü çekip sosyal medyada paylaşılmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun yasal sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bu tür eylemlerin, yetkililerin çalışmalarına engel olduğu ve hızlı müdahaleyi akamete uğrattığı ifade edildi.

BAE'de bilinmeyen kaynaklardan paylaşılan içeriklere yasal sorumluluk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığından yapılan açıklamada, kafa karışıklığına yol açtığı ve toplumun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bilinmeyen kaynaklardan dolaşıma giren söylenti ve bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Resmi kaynaklardan bilgi edinmenin önemine dikkati çekilen açıklamada, bilinmeyen kaynaklardan içerik yayınlamanın ve paylaşmanın yasal sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bilinmeyen kaynaklardan içerik paylaşan veya bunu yeniden yayınlayan herkes, bu içeriği oluşturan kişi olmasa bile, ilgili mevzuata göre yasal sorumluluğa tabi tutulacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan Uyarı: Olay Yerinden Görüntü Paylaşmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

10:04
Mart ayında kira artış oranı 33,39 olarak belirlendi
Mart ayında kira artış oranı 33,39 olarak belirlendi
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:15:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Katar'dan Uyarı: Olay Yerinden Görüntü Paylaşmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.