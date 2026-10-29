Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail seçimlerine müdahale iddialarını reddetti - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail seçimlerine müdahale iddialarını reddetti

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail seçimlerine müdahale ve finansman sağlama iddialarını reddetti. Ensari, bazı İsrailli siyasetçi ve medya mensuplarının Katar'ı siyasi çekişmelere çekmek için dezenformasyon kampanyası başlattığını söyledi.

Katar, İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bazı İsrailli siyasetçiler ve medya mensuplarının Katar'ı İsrail'deki siyasi çekişmelerin içine çekmek amacıyla yeni bir dezenformasyon kampanyası başlattığını belirtti.

Ensari, Katar'ın daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail solunu finanse etmekle suçlandığını, son olarak da ülkedeki Arap seçmenlerin oylarını etkilemeye çalıştığı iddialarının ortaya atıldığını vurguladı.

Söz konusu suçlamaların "hem gülünç hem tehlikeli" olduğunu ifade eden Ensari, "Bu iddialara inanılacak olursa Katar'ın neredeyse tüm İsrail'e sahip olduğu sonucuna varılır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli bazı siyasetçi ve medya mensuplarının Katar'ı seçim söylemlerinde sürekli gündeme getirmesinin ülkesine yönelik aşırı bir takıntıyı ortaya koyduğunu savunan Ensari, Katar'ın İsrailli siyasetçilerin başarısızlıkları için günah keçisi yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Ensari, İsrailli siyasetçilerin dikkatleri Katar'a yöneltmek yerine kendi seçmenlerine odaklanmaları, halkın günlük yaşam koşullarını iyileştirmeleri ve bölgede yol açtıkları zararları gidermeleri gerektiğini belirtti.

Katar'ın İsrail'deki siyasi veya seçim rekabetinde hiçbir rolü bulunmadığını yineleyen Ensari, bunların İsrail'in iç meseleleri olduğunu ve ülkesinin bu süreçlere müdahale etmediğini vurguladı.

Ensari, seçimler sonucunda kurulacak herhangi bir İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalması gerektiğini belirterek, Filistin halkının başta kendi kaderini tayin etme hakkı olmak üzere vazgeçilmez haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlete sahip olma hakkını vurgulayan Ensari, İsrail yönetiminin Filistin meselesini ciddi ve samimi biçimde ele alması gerektiğini belirtti.

Katar'ın arabuluculuk rolünden, diplomatik ve insani çabalarından ve Filistin halkına verdiği destekten vazgeçmeyeceğinin altını çizen Ensari, bölgesel ve uluslararası ortaklarla çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ensari, paylaşımında ayrıca "Katar'ın adının seçim gündemlerine veya dar siyasi çıkarlara hizmet etmek amacıyla kullanılmasına sessiz kalmayacağız." dedi.

Filistinli partilerin seçim başarısı Netanyahu'nun hedefinde

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 27 Ekim'deki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 120 sandalyeli Meclise 19 milletvekili göndererek tarihi bir rekora imza attı.

Bu rekor sayesinde ne Netanyahu ne ona destek veren partiler ne de muhalif partiler koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşabildi.

Bu sonuçların ardından Netanyahu, "seçimlerin çalındığını" iddia ederek Filistin asıllıları temsil eden partileri hedef almaya başladı.

İsrail'deki seçimlere müdahale etmek amacıyla Ortak Liste ve Raam Partisi'ne yurt dışından fon aktarıldığı iddiası basına yansımıştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

İsrail basınında çıkan haberde, iddia edilen fonun Katar'dan geldiği ileri sürülmüştü.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas, "seçimlere müdahale amacıyla partisine yurt dışından fon aktarıldığı" iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA
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