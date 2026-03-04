Katar Emiri Askeri Birlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Emiri Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

04.03.2026 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri, Hava Operasyonları Merkezini ziyaret ederek güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Operasyonları Merkezine ziyarette bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre ziyaretin, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Katar Emiri, ziyareti kapsamında askeri birliklerin yüksek hazırlık seviyesine ve operasyonel kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Katar Emiri, yürütülen operasyonların seyri ile hayati tesislerin güvenliğinin güçlendirilmesi ve hava sahası ile karasularının korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında yetkililerden brifing aldı.

Şeyh Temim, Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının gösterdiği çaba ve yüksek profesyonelliği övdü, hazırlık seviyesinin ve koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekerek, Katar'ın güvenliğinin sağlanması ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların emniyetinin teminat altına alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Askeri Birlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:44:07. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Emiri Askeri Birlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.