Katar Emiri Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Operasyonları Merkezine ziyarette bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre ziyaretin, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Katar Emiri, ziyareti kapsamında askeri birliklerin yüksek hazırlık seviyesine ve operasyonel kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Katar Emiri, yürütülen operasyonların seyri ile hayati tesislerin güvenliğinin güçlendirilmesi ve hava sahası ile karasularının korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında yetkililerden brifing aldı.

Şeyh Temim, Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının gösterdiği çaba ve yüksek profesyonelliği övdü, hazırlık seviyesinin ve koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekerek, Katar'ın güvenliğinin sağlanması ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların emniyetinin teminat altına alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.