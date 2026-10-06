Katar Emiri, İran İçişleri Bakanı Mumini ile gerilimi azaltma çabalarını görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri, İran İçişleri Bakanı Mumini ile gerilimi azaltma çabalarını görüştü

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ve heyetini ağırladı. Kabulde bölgedeki gelişmeler ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirmek için gerilimin azaltılmasına dönük çabalar ele alındı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bölgedeki gelişmeler ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Emir Al Sani, ülkesini ziyaret eden Mumini ve beraberindeki heyeti başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ile uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla gerilimi azaltmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani ile Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Huleyfi de görüşmede hazır bulundu.

Kaynak: AA
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