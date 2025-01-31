Katar Emiri'nden Suriye'ye Destek Ziyareti

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DOHA, 31 Ocak (Xinhua) -- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve bağımsızlığına olan sarsılmaz desteklerini yineledi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a giden Al Sani ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Al Sani, Suriye'nin daha fazla istikrara kavuşması, yeniden inşası ve sürdürülebilir kalkınması için toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Al Sani, Suriye halkına birlik, adalet ve özgürlük arayışlarında destek verme kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Şara ise kararlı tutum ve devam eden destekleri için Katar'a teşekkür ederek önümüzdeki dönemin iki taraf arasında çeşitli sektörlerde stratejik işbirliğine sahne olacağını belirtti.

Al Sani, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'nin parlak geleceği ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik olumlu ve umut verici bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Al Sani'nin Şam ziyareti, Suriye'de hükümetin aralık ayında değişmesinden bu yana bir Arap ülkesi lideri tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olarak kayda geçti. Ziyaret, Suriye'nin iç çatışma sırasında yıllarca tecrit edilmesinin ardından, geçici yönetiminin bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalıştığı bir dönemde yapıldı.

İki liderin görüşmesi, Suriyeli ve Katarlı yetkililer arasında yapılan bir dizi temasın ardından gerçekleşti. Bu çerçevede Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bu ayın başlarında Şam'ı ziyaret etmişti.

Muhammed bin Abdurrahman, perşembe günü ayrıca İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Doha'nın bölgesel çatışmaları çözüme kavuşturma çabaları yinelenerek istikrar ve barışı teşvik için bölgesel ortaklarla işbirliğinin önemi vurgulandı.