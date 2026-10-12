Katar Enerji Bakanı Riyad'da enerji güvenliğinin silah olarak kullanılmamasını istedi - Son Dakika
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Katar Enerji Bakanı Riyad'da enerji güvenliğinin silah olarak kullanılmamasını istedi

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Katar Enerji Bakanı el-Kaabi, Riyad'daki 17. Uluslararası Enerji Forumu'nda enerji güvenliğinin silah olarak kullanılmaması çağrısında bulundu. Bölgedeki çatışmanın küresel hidrokarbon arzının yaklaşık yüzde 20'sini etkilediğini söyledi.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kaabi, enerjinin siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini belirterek, "Enerji güvenliği bizi bölmemeli, birleştirmeli; korunmalı ve silah olarak kullanılmamalı." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 17. Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı'nda konuşan el-Kaabi, enerjinin çatışmaların mağduru veya hedefi haline getirilmediği yeni bir küresel enerji düzeni oluşturulması çağrısında bulundu.

Bölgedeki çatışmanın dünyanın açık ara en kötü enerji krizine yol açtığını söyleyen el-Kaabi, küresel hidrokarbon arzının yaklaşık yüzde 20'sinin akışının bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

El-Kaabi, bölgedeki çok sayıda enerji tesisinin hedef alındığını, saldırıların onlarca milyar dolarlık zarara ve küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, "Enerji güvenliği bizi bölmemeli, birleştirmeli; korunmalı ve silah olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

"Enerji güvenliği son derece kırılgan" vurgusu

Son aylardaki gelişmelere işaret eden el-Kaabi, "Son aylardan çıkardığımız bir ders varsa o da küresel ekonomi için hayati öneme sahip enerji güvenliğinin son derece kırılgan olduğu ve jeopolitik güvenlikten ayrı düşünülemeyeceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

El-Kaabi, enerji güvenliğinin insani boyutuna da dikkati çekerek, dünyada bir milyar kişinin hala elektriğe erişemediğini, yaklaşık 4 milyar kişinin ise yapay gübre kullanılarak üretilen gıdalara bağımlı olduğunu kaydetti.

Katar'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışmasını dile getiren el-Kaabi, Husilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

17. Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı

17. Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği, İtalya ve Nijerya'nın ortaklığında başkent Riyad'da düzenleniyor.

"Yeni Bir Çağda Enerji Güvenliği ve Ortak Hedefler" temasıyla enerji bakanlarını, sektör yöneticilerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren toplantıda; jeopolitik gerilimler ve arz kesintileri karşısında enerji altyapısının ve ticaret güzergahlarının korunması, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile enerji yatırımlarının sürdürülmesi ele alınıyor.

Merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Uluslararası Enerji Forumu (IEF), enerji üreten, tüketen ve transit ülkeler arasında diyaloğu geliştiren hükümetler arası bir platform olarak faaliyet gösteriyor. 65'ten fazla ülkeyi bir araya getiren forumun başlıca çalışma alanları arasında enerji güvenliği, piyasa şeffaflığı ve enerji dönüşümü bulunuyor.

Kaynak: AA
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