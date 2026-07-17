Katar Füze Saldılarına Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Füze Saldılarına Karşı Önlemler Alıyor

17.07.2026 06:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik balistik füze saldırılarını önlemeye devam ettiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan çok sayıda balistik füze saldırısını engellemeye devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırılara ilişkin balistik füze sayısı, hedef alınan bölgeler veya operasyonun ayrıntıları konusunda ise bilgi paylaşmadı.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda da ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Füze Saldılarına Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

06:28
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
00:34
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 06:33:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Katar Füze Saldılarına Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.