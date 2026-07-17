Katar Füze Saldılarına Karşı Önlemler Alıyor

Katar Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan çok sayıda balistik füze saldırısını engellemeye devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırılara ilişkin balistik füze sayısı, hedef alınan bölgeler veya operasyonun ayrıntıları konusunda ise bilgi paylaşmadı.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda da ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istenmişti.