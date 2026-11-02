Katar Gaz Taşımacılık, Al Mayeda'nın Basra Körfezi'nde cisimlere çarptığını bildirdi

DOHA, 2 Kasım (Xinhua) -- Katar Gaz Taşımacılık Şirketi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan Al Mayeda isimli bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen cisimlere çarptığını duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ya da çevresel hasar bildirilmedi.

Şirketten pazar günü yapılan açıklamada, geminin güvenli ve çalışır durumda bulunduğu ve olayın etkilerinin değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Şirket, mürettebatın güvenliğini sağlamak ve gelişmeleri yakından takip etmek üzere gemiyle, personelle ve bölgedeki ilgili deniz güvenliği makamlarıyla doğrudan koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti. Gemiye çarpan nesnelerin niteliği ve kaynağı hakkında bilgi verilmedi.