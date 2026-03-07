Katar Hava Sahası Geçici Olarak Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Hava Sahası Geçici Olarak Kapalı

07.03.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, hava sahasının kapanması nedeniyle havalimanına gitmemeleri için yolcuları uyardı.

Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı, mevcut bölgesel gelişmeler nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Hamad Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, yolculara bu aşamada havalimanına gitmemeleri ve uçuş durumlarıyla ilgili olarak doğrudan ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, halen gerçekleştirilen bazı uçuşların ise Katar Sivil Havacılık Otoritesi tarafından verilen geçici izin kapsamında, yolcu tahliye ve geri dönüşlerini sağlamak amacıyla açılan sınırlı bir hava koridoru üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu uçuşların ilgili kurumların koordinasyonu ve yetkilendirmesiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, tarifeli uçuşların, yetkili makamlarca Katar hava sahasının açıldığının teyit edilmesinin ardından başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Hava Sahası Geçici Olarak Kapalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Canlı anlatım Derbide Beşiktaş’a soğuk duş, Galatasaray 10 kişi
Canlı anlatım! Derbide Beşiktaş'a soğuk duş, Galatasaray 10 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:47:33. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Hava Sahası Geçici Olarak Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.