Katar Helikopteri Düştü

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev icra eden bir Katar helikopterinin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü, mürettebat ve yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, arıza sonucu helikopterin ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ile yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.