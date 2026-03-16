Katar, Hürmüz Boğazı İçin İletişimde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için İran'ın saldırılarını durdurmasını talep etti.

Katar, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için çeşitli taraflarla temas halinde olduklarını ve İran'ın saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari düzenlediği basın toplantısında, mal ve enerji taşımacılığı açısından önemli bir yere sahip olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının herkes için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Enerji güvenliğine yönelik her türlü ihlali reddettiklerini kaydeden Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını sağlamak için çeşitli taraflarla temasların devam ettiğini" kaydetti.

"İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları durdurulmalı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinerek "Saldırılarının yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef aldığını, bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazır" oldukları yönünde yaptığı açıklamaya da işaret eden Ensari şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan şey bir soruşturma komitesi değil, Doha ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran saldırılarının derhal durdurulmasıdır."

İran, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı 15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif
Görüntüler korkunç Mardin’i sel vurdu Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu
İran’dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik İran'dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı

17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:01:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.