Katar: Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğü tehdit altında - Son Dakika
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Katar: Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğü tehdit altında

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Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünün hayati önem taşıdığını, bu boğazların tehdit altında olmasının geniş çaplı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünün hayati önem taşıdığını belirterek, bu boğazların tehdit altında olmasının geniş çaplı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Haşimi, Dışişleri Bakanlığının haftalık bilgilendirme toplantısında, Hürmüz ile Babulmendeb boğazlarındaki duruma dair konuştu.

Seyrüsefer özgürlüğünün dünya için temel bir mesele olduğunu vurgulayan Haşimi, deniz geçişlerinin kapatılmasının Katar veya uluslararası toplum açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haşimi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının yanı sıra Babulmendeb Boğazı'nın da tehdit altında olmasının bölge ülkelerini aşan geniş çaplı külfete yol açacağını vurguladı.

Doha'nın çözüme ulaşılmasını sağlayacak bir uzlaşmaya varmak için ortaklarıyla "yılmadan, yorulmadan" çalıştığını belirten Haşimi, çözümün askeri değil müzakereler yoluyla bulunacağını kaydetti.

Haşimi, bölgedeki tarafların yeniden diyalog masasına dönmesine yardımcı olacak somut fikirlerin ortaya konulması çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğası'ndaki tıkanma ve Babulmendeb'in önemi

ABD-İran çatışmasında Hürmüz Boğazı'nın tıkanması, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracının durma noktasına gelmesi, Kızıldeniz güzergahını daha yaşamsal hale getirmişti.

Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana güzergahını oluşturuyor.

Süveyş Kanalı'nı kullanan gemilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçmek zorunda olması sebebiyle milyonlarca varil petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz, bu güzergah üzerinden taşınıyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar: Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğü tehdit altında - Son Dakika

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