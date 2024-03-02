Katar İnternet Zirvesi, Çinli işletme ve girişimcilerin katılımıyla ön plana çıktı

Martina Fuchs
DOHA, 2 Mart (Xinhua) -- Katar İnternet Zirvesi CEO'su Katherine Maher, bu hafta sona eren zirvenin, kadınlara teknoloji alanında önemli bir platform sunduğunu ve Çinli işletme ve girişimcilerin katılımıyla ön plana çıktığını söyledi. Maher, Xinhua'ya verdiği söyleşide Çin'in ileri teknolojilere "büyük yatırımlarda" bulunduğuna dikkat çekti.
Maher, zirve sırasında verdiği demecinde, "Çin, iklim teknolojisi, yapay zeka makine öğrenmesi ve dronelar gibi temel teknolojilere büyük yatırımlarda bulundu" dedi.
Maher, "Görüldüğü üzere Çin, bunun ekonomik kalkınması ve küresel konumlanmasının geleceği açısından inanılmaz derecede önemli olacağını düşünerek hamle yaptı. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" diye ekledi.
Katar'ın bölgedeki inovasyon için kilit önemdeki bir faktör ve katalizör olarak konumlandırmayı amaçladığı etkinliğe 118 ülkeden 15.000'i aşkın kişi katıldı.
Çinli oyuncuların katılımına ilişkin soruya verdiği yanıtta etkinliğe Çin şirketlerinin büyük ölçekli katılım gösterdiğini vurgulayan Maher, "Çin'in yakınlığının da bu açıdan bir fırsat sunduğunu düşünüyorum" dedi.
Maher, "Temel teknolojiler hakkında Çin'de yürütülen çok sayıda ileri düzeyde araştırma var. Bizler bunların daha da büyümesi ve sergilenmesini umuyoruz" diye konuştu.
Teknoloji sektörlerinde kadınların rolüne de değinen Maher, etkinliğe katılanların yüzde 37'sinin kadın olduğuna dikkat çekti.
Maher, "Konuşmacılarımızın yaklaşık üçte biri de kadınlardan oluşuyor. Bu oranı artırarak daha adil hale getirme konusunda heyecanlıyız. Önümüzdeki yıllarda da bu topluluğun inşası yönünde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Maher, "Teknoloji, eşitlik sağlama açısından inanılmaz bir faktör olması yönüyle kadınların teknoloji uzmanı olmaları ya da kendi şirketlerini kurmaları ve dünyaya şekil vermeye yardımcı olmaları için gerekli becerileri öğrenerek sürece dahil olmalarının harika bir yolu" dedi.
Dünyanın en büyük teknoloji konferanslarından biri olan Katar İnternet Zirvesi, 26-29 Şubat tarihleri arasında ilk kez Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
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