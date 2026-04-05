Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İran'dan ülkeye 2 seyir füzesi ile bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, hava savunma sistemleri ile silahlı kuvvetlerin tüm saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Katar, İran'dan Saldırıları Engelledi - Son Dakika
