Katar kaynaklı LNG gemisi Hürmüz'den geçip Karaçi'ye ulaştı
Katar'ın Ras Laffan terminalinden yaklaşık 82 bin metrik ton LNG taşıyan Al Marrouna gemisi, Hürmüz Boğazı'nı geçerek 10 Eylül sabahı Karaçi'deki Kasım Limanı'na yanaştı. Bu sevkiyat, temmuzdan bu yana Pakistan'a ulaşan ilk Katar menşeli LNG sevkiyatı olarak kayda geçti.
Katar'dan yaklaşık 82 bin metrik ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan yük gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Pakistan'a ulaştığı bildirildi.
Geo News'in haberine göre, Katar'ın Ras Laffan terminalinden LNG taşıyan "Al Marrouna" gemisi, 7 Eylül'de Hürmüz Boğazı'ndan geçerek 10 Eylül sabahı Karaçi kentinin Kasım Limanı'na yanaştı.
Yük gemisi 81 bin 936 metrik ton sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) Pakistan'a ulaştırdı.
Bu sevkiyat, temmuzdan beri Pakistan'a gerçekleştirilen ilk Katar menşeli LNG sevkiyatı olarak kayda geçti.
Pakistan, Hürmüz Boğazı üzerinden Katar menşeli son LNG sevkiyatını bu yıl 11 Temmuz'da teslim almıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Katar kaynaklı LNG gemisi Hürmüz'den geçip Karaçi'ye ulaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?