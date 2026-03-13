Katar, Lübnan'a Acil Yardım Gönderecek

Katar, İsrail'in 2 Mart'ta ülkeye yönelik saldırılarını tırmandırmasıyla birlikte, Lübnan'da yerinden edilmiş 40 bin 500'den fazla aileye acil insani yardım desteği sağlayacağını duyurdu.

Katar'ın Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki askeri çatışmanın tırmanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kitlesel yerinden edilmelerin gölgesinde, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla etkilenen ailelere destek olmak üzere acil insani yardım başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, fonun, ortakları Katar Yardım Kuruluşu ve Katar Kızılayı ile işbirliği içinde, 12 binden fazla gıda kolisi dağıtarak 40 bin 500'den fazla yerinden edilmiş aileye acil yardım sağlayacağı dile getirildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, temel kişisel ve ev hijyen malzemelerini içeren malzemelerin yanı sıra battaniye, yatak, hijyen kitleri, bebek bezleri ve diğer gerekli ev eşyaları da dahil olmak üzere temel gıda dışı malzemelerin dağıtılacağı belirtildi.

Öte yandan, Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.