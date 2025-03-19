Katar, Ruanda ve KDC'den Üçlü Toplantı - Son Dakika
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Katar, Ruanda ve KDC'den Üçlü Toplantı

Katar, Ruanda ve KDC, M23 isyancı grubu ile barış için ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

19.03.2025 03:16
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Katar, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), KDC ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki olayları yatıştırma çabalarında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KDC'nin doğusundaki olayları yatıştırma çabaları kapsamında başkent Doha'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi arasında üçlü toplantı yapıldı.

Toplantıdan sonra yayınlanan ortak açıklamada, KDC ile M23 arasındaki olayları yatıştırma çabaları kapsamındaki Luanda ve Nairobi süreçlerinde kaydedilen ilerlemenin ve 8 Şubat 2025'te Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) ortak zirvesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ortak açıklamada, söz konusu zirvede mutabık kalındığı üzere, tüm tarafların derhal ve koşulsuz ateşkese varılması konusuna bağlı kalacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, birbiriyle entegre edilen Luanda ve Nairobi süreçlerinde ortaya konulan sürdürülebilir barışa yönelik sağlam temellerin atılması amacıyla Doha'da başlatılan görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı dile getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, KDC ile 23 Mart Hareketi isimli isyancı grup arasındaki olayları yatıştırma çabalarında ne tür bir ilerleme kaydedildiğine dair bilgi verilmedi.

Angola, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, KDC ile 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapacağını duyurmuştu.

KDC'deki çatışmalar

23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, 23 Mart, Güncel, Dünya, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Ruanda ve KDC'den Üçlü Toplantı - Son Dakika

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