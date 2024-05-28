Katar, Suriye\'ye 75 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Taahhüt Etti

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Katar, Suriye halkına yönelik insani yardımlara 75 milyon dolar destekte bulunacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Suriye konulu 8. Brüksel Konferansı'nda konuştu.

Hatır, net bir sayı vermeden ülkesinin daha önce yaptığı katkıları hatırlatarak, "Katar'ın kardeş Suriye halkı yararına insani çabalara ve müdahalelere destek olmak amacıyla 75 milyon dolar katkı sağlayacağını" söyledi.

Katarlı Bakan, "insani krizlerin çokluğunun Suriye ve halkına yönelik vaadleri etkilememesini umduğunu" sözlerine ekledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Suriye'nin geleceğine destek" konulu 8'inci Brüksel Konferansı düzenlenmiş, konferansın ardından 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiği duyurulmuştu.