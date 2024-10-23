Katar, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Katar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, barış ve güvenliği hedef alan her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşıdır." ifadesine yer verildi.

Katar'ın her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açılamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıkları ifade edildi.

"Katar Devleti, nedenleri ne olursa olsun, şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, Türkiye'nin yanında olduğunu, güvenlik ve istikrarın korunması için aldığı tüm tedbirlere tam destek verdiğini teyit eder" ifadelerine yer verilen açıklamada, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı dilendi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.