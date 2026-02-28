Katar ve İran, ABD ile Müzakereleri Değerlendirdi - Son Dakika
Katar ve İran, ABD ile Müzakereleri Değerlendirdi

28.02.2026 04:04
Katar Başbakanı Al Sani, İranlı mevkidaşıyla müzakerelerin önemini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen üçüncü tur müzakerelerin sonuçlarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar telefon görüşmesinde, müzakerelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Al Sani, Katar'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve barışçıl çözümlere yönelik tüm çabalara destek verdiğini belirterek, bunun bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmede ayrıca, bölge halklarının olası gerilim ve tırmanmanın sonuçlarından korunması için ortak çaba gösterilmesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü amacıyla dost ve kardeş ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Katar ve İran, ABD ile Müzakereleri Değerlendirdi
