Katar ve Libya'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Libya arasındaki ikili işbirliği ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik imkanların yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Al Sani, ülkesinin Libya'nın birliğine verdiği desteğin değişmediğini vurgulayarak, Katar'ın Libya halkının istikrar ve kalkınma yönündeki meşru beklentilerini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Al Sani ayrıca, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen Libya siyasi sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve Libya'nın egemenliği, birliği ile toprak bütünlüğünü esas alan tüm barışçıl çözüm girişimlerine tam destek verdiklerini belirtti.